Погребняк надеется, что Кокорина заметят в Италии после удачного сезона в чемпионате Кипра 

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Павел Погребняк оценил выступление нападающего «Ариса» в нынешнем сезоне чемпионата Кипра.

Отметим, что россиян был признан лучшим футболистом сезона-2022/2023 в местной лиге и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.

«Поздравляю Александра! Кипр — это не последний чемпионат, поэтому красавчик. Дай бог, чтобы на следующий год его увидели в Италии», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Напомним, что в начале текущего сезона Кокорин был арендован «Арисом» у «Фиорентины». Всего за кипрский клуб он сыграл 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.