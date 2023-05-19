Гогниев рассказал, где подсмотрел идею с хороводом при стандартах

Экс-наставник «Химок» Спартак Гогниев рассказал, где подсмотрел идею розыгрыша угловых с хороводом.

«Хоровод пришел из китайского чемпионата, мы там его подсмотрели. Причем мы это не так делаем, что один раз наиграли и все. Мы это делаем планомерно, каждому стандарту уделяем тренировки, записываем все это», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что Гогниев возглавил подмосковный клуб в сентябре 2022 года. В апреле тренер покинул команду, договорившись о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.