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Гогниев рассказал, где подсмотрел идею с хороводом при стандартах

Специалист признался, что вместе с командой долго тренировали этот элемент.
19 мая 2023 19:39
автор: Степан Шереметьев

Экс-наставник «Химок» Спартак Гогниев рассказал, где подсмотрел идею розыгрыша угловых с хороводом.

«Хоровод пришел из китайского чемпионата, мы там его подсмотрели. Причем мы это не так делаем, что один раз наиграли и все. Мы это делаем планомерно, каждому стандарту уделяем тренировки, записываем все это», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что Гогниев возглавил подмосковный клуб в сентябре 2022 года. В апреле тренер покинул команду, договорившись о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Гогниев рассказал, где подсмотрел идею с хороводом при стандартах
Специалист признался, что вместе с командой долго тренировали этот элемент.
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