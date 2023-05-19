«Акрон» и «Алания» сыграли нулевую ничью в матче Первой лиге

Футболисты «Акрона» и «Алании» сыграли вничью в матче 32-го тура Первой лиги. Голов в матче в Жигулевске забито не было.

«Алания» набрала 56 очков и гарантировала себе право на участие в стыковых играх с командами Российской премьер-лиги. Однако из-за проблем с лицензированием участие владикавказской команды в стыковых матчах остается под вопросом. «Акрон» набрал 40 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Ничья «Алании» позволила «Балтике» оформить себе прямую путевку в Российскую премьер-лигу. Калининградский клуб вернулся в элиту российского футбола спустя 25 лет. У «Балтики» 64 очка и она уже не опустится ниже второго места, гарантирующего прямое возвращение в РПЛ.

В 33-м туре 26 мая «Алания» примет лидера турнира калининградскую «Балтику», а днем позже «Акрон» сыграет на выезде с «Велесом».