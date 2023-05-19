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Камоцци рассказал, что мешает Миранчуку полностью раскрыться в «Торино»

Итальянец отметил высокую травматичность российского хавбека. 
19 мая 2023 19:52
автор: Глеб Шевяков

Бывший советник экс-президента Леонида Федуна, Франко Камоцци поделился мнением о выступлении полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в текущем сезоне.

«Карьера Миранчука в чемпионате Италии складывается непросто. Алексею регулярно приходится подтверждать уровень мастерства. В этом сезоне он играет на высоком уровне в «Торино». Но травмы — главный враг Миранчука в Италии», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что Миранчук, права на которого принадлежат «Аталанте», играет за «Торино» на правах аренды. В текущем сезоне в составе «быков» 27-летний россиянин принял участие в 28 матчах, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и семью ассистами.

источник: «РБ-Спорт»
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