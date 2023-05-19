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«Балтика» официально вышла в РПЛ впервые за 25 лет 

Калининградская команда досрочно добыла путевку в высший дивизион чемпионата России.
«Балтика» официально вышла в РПЛ впервые за 25 лет 
19 мая 2023 20:16
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Балтика»

«Балтика» сыграет в Российской-Премьер-Лиге в следующем сезоне впервые за 25 лет.

Это стало известно после того, как матч 32-го тура Первой лиги между «Акроном» и «Аланией» завершился вничью. Счет во встрече в Жигулевске открыт не был (0:0).

Таким образом, этот результат позволил «Балтике» завоевать прямую путевку в высший дивизион чемпионата России, гарантировав заранее себе второе место в турнирной таблице Первой лиги. Владикавказский клуб, который идет на третьей позиции потерял математические шансы догнать команду Сергея Игнашевича.

Добавим, что в данный момент «Балтика» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 64 очка после 31 проведенного матча. Ее ближайший преследователь, «Рубин» идет на второй позиции с 62-я очками.

источник: «Советский спорт»
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