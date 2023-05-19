В ЦСКА отреагировали на слухи о продлении контракта с Набабкиным

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о том, что защитник армейцев Кирилл Набабкин продлил контракт с клубом на один сезон.

«Кирилл Анатольевич проводит отличный сезон, и контракт с ним в любом случае будет продлен хотя бы потому, что нынешнее соглашение заканчивается в мае, а у нас еще кое-какие матчи и планы в июне», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что Набабкин защищает цвета красно-синих с 2009 года. В текущем сезоне он провел за московскуюкоманду 29 матчей и забил один мяч.