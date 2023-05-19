Генеральный директор «Балтики» высказался о выходе команды в РПЛ 

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин поделился эмоциями после выхода клуба в Российскую Премьер-Лигу.

Отметим, что «балтийцы» гарантировали себе вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги и досрочно завоевали путевку в высший дивизион чемпионата России после того, как в матче 32-го тура «Алания», которая идет на третьем месте, сыграла вничью с «Акроном» (0:0). Таким образом, владикавказский клуб потерял математические шансы превзойти команду Сергея Игнашевича в таблице.

«Событие историческое для Калининграда — 25 лет город не был в Премьер-Лиге. Мы наконец-то возвращаемся. Сложно передать словами. Мы очень долго к этому шли и, наконец мы там. Ждем начала нового сезона!», — приводит слова Волженкина «Чемпионат».

Напомним, что «Балтика» сыграет в РПЛ впервые с 1998 года. Команда также претендует на чемпионство Первой лиги, оставаясь лидером в турнирной таблице, имея в своем активе 64 очка после 31 матча. «Рубин» идет на второй позиции, набрав 62 очка.