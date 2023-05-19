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Брейдо рассказал, рассчитывает ли тренерский штаб ЦСКА на Мухина

Соглашение игрока с армейцами действует до лета 2026 года.
19 мая 2023 20:41
автор: Степан Шереметьев

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо поделился мнением об игроке команды Максиме Мухине.

«Говорить о том, что тренерский штаб не рассчитывает на Максима, было бы исключительно неправильно. Хотя, конечно, все наши футболисты хотят играть максимум возможного времени», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что хавбек перебрался в стан армейцев из московского «Локомотива» в июле 2021 года за компенсацию в размере 170 тысяч евро. С тех пор он провел за команду 53 матча, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Действующее соглашение игрока с красно-синими рассчитано до лета 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро.

источник: Sport24.ru
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