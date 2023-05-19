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Семин оценил работу Игнашевича на посту главного тренера «Балтики»

Калининградский клуб обеспечил себе выход в РПЛ на следующий сезон.
19 мая 2023 21:04
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от работы Сергея Игнашевича на должности наставника «Балтики».

Отметим, что «балтийцы» досрочно вышли в РПЛ благодаря ничье в матче 32-го тура Первой лиги между «Акроном» и «Аланией» (0:0).

«Игнашевич — молодец! Он целеустремленный человек, который не ждал каких-то предложений от топ-клубов, пошел работать в простую команду, начал с самого малого и достиг больших успехов. Выход в РПЛ дорогого стоит. Как команда будет двигаться дальше, покажет футбол. Вышли и теперь надо не останавливаться», — приводит слова Семин «Чемпионат».

Добавим, что «Балтика» гарантировала себе второе место в турнирной таблице, а также претендует на чемпионство в Первой лиге, располагаясь на первом месте с 64-я очками. Ее ближайший преследователь – казанский «Рубин» имеет в своем активе 62 очка.

источник: Чемпионат.com
Семин оценил работу Игнашевича на посту главного тренера «Балтики»
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