Гендиректор «Балтики» рассказал о главном желании команды после выхода в РПЛ

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о главном желании команды после выхода в российскую премьер-лигу.

«О задачах не хотел бы пока говорить, но точно скажу, что мы не хотим становиться командой-лифтом или мальчиками для битья. Мы хотим остаться в премьер-лиге всерьез и надолго! Эмоции сложно передать словами. Счастье переполняет. Нас не было в РПЛ 25 лет. Историческое событие!», - цитирует Волженкина Sport24.

По словам руководителя клуба, спортивный отдел работает, и состав команды будет обновляться. Волженкин анонсировал изменения, которые произойдут в команде.

Ничья «Алании» и «Акрона» в матче 32-го тура Первой лиги позволила «Балтике» гарантировать занятие первого или второго места в турнире, гарантирующего прямой выход в РПЛ.