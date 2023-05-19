Игнашевич поздравил футболистов «Балтики» с выходом команды в РПЛ 

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич обратился к своим подопечным с поздравлениями после того, как клуб досрочно вышел в РПЛ.

«Мы сделали то, что сделать должен каждый хороший футболист: заслужить право играть на высоком уровне. Я вас поздравляю», — приводит слова Игнашевича пресс-служба калининградского клуба.

Добавим, что «Балтика» гарантировала себе участие в следующем розыгрыше чемпионата России благодаря тому, что в матче 32-го тура Первой лиги «Алании» не удалось обыграть «Акрон». Матч завершился со счетом 0:0.

Таким образом, владикавказская команда, занимающая третью позицию в турнирной таблице Первой лиги (56 очков), потеряла теоретическую возможность обогнать «балтийцев», которые идут на первом месте (64 очка). Подопечные Сергея Игнашевича по итогам сезона не опустятся ниже второй строчки.