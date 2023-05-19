ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Игнашевич поздравил футболистов «Балтики» с выходом команды в РПЛ 

По мнению 43-летнего специалиста, этим достижением игроки доказали свой высокий уровень.
19 мая 2023 21:33
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич обратился к своим подопечным с поздравлениями после того, как клуб досрочно вышел в РПЛ.

«Мы сделали то, что сделать должен каждый хороший футболист: заслужить право играть на высоком уровне. Я вас поздравляю», — приводит слова Игнашевича пресс-служба калининградского клуба.

Добавим, что «Балтика» гарантировала себе участие в следующем розыгрыше чемпионата России благодаря тому, что в матче 32-го тура Первой лиги «Алании» не удалось обыграть «Акрон». Матч завершился со счетом 0:0.

Таким образом, владикавказская команда, занимающая третью позицию в турнирной таблице Первой лиги (56 очков), потеряла теоретическую возможность обогнать «балтийцев», которые идут на первом месте (64 очка). Подопечные Сергея Игнашевича по итогам сезона не опустятся ниже второй строчки.

источник: ФК «Балтика»
Агент Кордобы и Рамиреса допустил, что его клиенты могут покинуть «Краснодар»
Причиной может стать политическая обстановка в мире.
19.05.2023 21:50
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Дармштадт» вернулся в Бундеслигу
Команда проведет в высшем дивизионе чемпионата Германии четвертый сезон в своей истории.
19.05.2023 21:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
Игнашевич поздравил футболистов «Балтики» с выходом команды в РПЛ 
По мнению 43-летнего специалиста, этим достижением игроки доказали свой высокий уровень.
19.05.2023 21:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гендиректор «Балтики» рассказал о главном желании команды после выхода в РПЛ
Спустя четверть века калининградский клуб вернулся в премьер-лигу.
19.05.2023 21:27
Футбол
автор: Александр Евграфов
Семин оценил работу Игнашевича на посту главного тренера «Балтики»
Калининградский клуб обеспечил себе выход в РПЛ на следующий сезон.
19.05.2023 21:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Футболисты «Балтики» устроили сумасшествие в раздевалке после выхода в РПЛ (видео)
Калининградский клуб вышел в российскую Премьер-лигу впервые за 25 лет.
19.05.2023 20:59
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Брейдо рассказал, рассчитывает ли тренерский штаб ЦСКА на Мухина
Соглашение игрока с армейцами действует до лета 2026 года.
19.05.2023 20:41
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Генеральный директор «Балтики» высказался о выходе команды в РПЛ 
37-летний функционер назвал это достижение историческим для калининградской команды.
19.05.2023 20:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В ЦСКА отреагировали на слухи о продлении контракта с Набабкиным
Действующее соглашение футболиста с армейцами рассчитано до конца мая 2023 года.
19.05.2023 20:19
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика