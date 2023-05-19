«Дармштадт» вернулся в Бундеслигу

Футболисты «Дармштадта» победили «Магдебург» со счетом 1:0 в матче 33-го тура второй Бундеслиги и гарантировали себе выход в высший дивизион первенства Германии.

Единственный гол в матче на 36-й минуте забил Филип Титц.

«Дармштадт» с 67 очками лидирует в турнирной таблице первенства. Команда уже не сможет опуститься ниже второго места, гарантирующего ей прямой выход в Бундеслигу.

Для «Дармштадта» следующий сезон в Бундеслиге станет четвертым в его истории. Предыдущий раз «Дармштадт» выходил в Бундеслигу в 2015 году и покинула ее три года спустя.