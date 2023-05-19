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Агент Кордобы и Рамиреса допустил, что его клиенты могут покинуть «Краснодар»

Причиной может стать политическая обстановка в мире.
19 мая 2023 21:50
автор: Степан Шереметьев

Футбольный агент Хосе Родригес Бастер, представляющий интересы нападающего Джона Кордобы и защитника Кристиана Рамиреса, допустил, что его клиенты могут уйти из «Краснодара».

«Не хочу загадывать, потому что политическая обстановка нестабильна, но на текущий момент Джона и Кристиана полностью устраивает их положение в клубе», - приводит слова агента Metaratings.ru.

Добавим, что после 27 туров в чемпионате России «Краснодар» располагается на шестой позиции турнирной таблицы, имея в своем активе 43 очка. В следующем матче «быки» на своем поле сыграют против «Ростова». Встреча состоится 21 мая.

источник: «Метарейтинг»
Агент Кордобы и Рамиреса допустил, что его клиенты могут покинуть «Краснодар»
Причиной может стать политическая обстановка в мире.
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