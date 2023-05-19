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«Фернандес хочет домой - в ЦСКА». Брейдо высказался о возвращении защитника в Россию

В последнее время футболист выступал в Бразилии.
19 мая 2023 22:11
автор: Степан Шереметьев

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо поделился мнением о возможном возвращении в команду защитника Марио Фернандеса.

«Мы все также в диалоге с Марио. Наши позиции идентичны: мы хотим, чтобы Марио вернулся, и сам Марио хочет домой - в ЦСКА. Думаю, ситуация в любом случае скоро разрешится», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что в 2023 году Фернандес выступал за бразильский «Интернасьонал» на правах аренды, но затем разорвал контракт с клубом. При этом у игрока действующий контракт с армейцами до 2024-го.

источник: Sport24.ru
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