«Это лучшая команда в мире»: Хави – о победе «Манчестер Сити» в ответном матче с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал победу «Манчестер Сити» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:0).

По его словам, «горожане» являются лучшей командой мира и заслуженно прошли дальше.

«Манчестер Сити» значительно превзошел «Реал», и они воспользовались этим преимуществом. При этом в первом матче на «Бернабеу» такого превосходства не было.

Но в целом «Ман Сити» – достойный победитель. Это лучшая команда в мире», – цитирует Хави ESPN.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером». Встреча пройдет 19 июня.