ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Это лучшая команда в мире»: Хави – о победе «Манчестер Сити» в ответном матче с «Реалом»

Встреча завершилась со счетом 4:0.
19 мая 2023 22:21
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал победу «Манчестер Сити» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:0).

По его словам, «горожане» являются лучшей командой мира и заслуженно прошли дальше.

«Манчестер Сити» значительно превзошел «Реал», и они воспользовались этим преимуществом. При этом в первом матче на «Бернабеу» такого превосходства не было.

Но в целом «Ман Сити» – достойный победитель. Это лучшая команда в мире», – цитирует Хави ESPN.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером». Встреча пройдет 19 июня.

источник: «Советский спорт»
Лэмпард объяснил, в чем сила «Манчестер Сити»
По его словам, «горожане» приближаются к уровню величайшей команды.
19.05.2023 22:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Петржела уверен, что Кокорин способен усилить топ-клубы РПЛ 
Чехословацкий специалист считает, что российский форвард мог бы пригодиться «Зениту», ЦСКА или «Динамо».
19.05.2023 22:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Это лучшая команда в мире»: Хави – о победе «Манчестер Сити» в ответном матче с «Реалом»
Встреча завершилась со счетом 4:0.
19.05.2023 22:21
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Фернандес хочет домой - в ЦСКА». Брейдо высказался о возвращении защитника в Россию
В последнее время футболист выступал в Бразилии.
19.05.2023 22:11
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Агент Кордобы и Рамиреса допустил, что его клиенты могут покинуть «Краснодар»
Причиной может стать политическая обстановка в мире.
19.05.2023 21:50
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Дармштадт» вернулся в Бундеслигу
Команда проведет в высшем дивизионе чемпионата Германии четвертый сезон в своей истории.
19.05.2023 21:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
Игнашевич поздравил футболистов «Балтики» с выходом команды в РПЛ 
По мнению 43-летнего специалиста, этим достижением игроки доказали свой высокий уровень.
19.05.2023 21:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гендиректор «Балтики» рассказал о главном желании команды после выхода в РПЛ
Спустя четверть века калининградский клуб вернулся в премьер-лигу.
19.05.2023 21:27
Футбол
автор: Александр Евграфов
Семин оценил работу Игнашевича на посту главного тренера «Балтики»
Калининградский клуб обеспечил себе выход в РПЛ на следующий сезон.
19.05.2023 21:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика