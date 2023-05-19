Петржела уверен, что Кокорин способен усилить топ-клубы РПЛ 

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением по поводу того, где может продолжить карьеру нападающий «Ариса» Александр Кокорин.

Отметим, что ранее 32-летний футболист был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра, за что получил премию Ассоциации футболистов страны.

«Кокорин может выступать на высоком уровне, когда у него есть мотивация. На Кипре Александр снова полюбил футбол и стал показывать результат, а в «Фиорентине» он чувствовал себя чужим. Не думаю, что он нужен клубам Серии А, в Италии о нем сложилась плохая репутация. А вот ведущие клубы РПЛ летом поборются за Сашу. Он станет усилением для «Зенита», ЦСКА, «Динамо», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, что Кокорин принадлежит «Фиорентине» и был арендован «Арисом» в начале нынешнего сезона. За команду из Лимасола он провел 28 встреч, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.