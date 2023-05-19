ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Алдонин поздравил Игнашевича с выходом «Балтики» в РПЛ 

43-летний специалист признался, что счастлив за бывшего одноклубника по ЦСКА и оценил его вклад в достижение команды. 
19 мая 2023 22:57
автор: Глеб Шевяков

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением по поводу выхода «Балтики» в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон, а также положительно высказался о работе главного тренера клуба Сергея Игнашевича.

«Хочу порадоваться и поздравить Сергея Игнашевича с выходом «Балтики» в РПЛ. Я не понаслышке знаю Первую Лигу: работал и с Сергеем, и в «Роторе». Это сложный чемпионат. Безусловно, это колоссальная, потрясающая работа. Хочется пожелать хороших трансферов и успехов в Премьер-Лиге. Видно, что он хочет играть и выстраивать команду по-своему», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Добавим, что после прошедшего матча 32-го тура Первой лиги, «Алания» сыграла вничью с «Акроном» (0:0) и таким образом потеряла шансы обойти «Балтику» в турнирной таблице чемпионата, которая занимает первое место. Команда Сергея Игнашевича гарантировала себе вторую строку за три тура до конца.

источник: Чемпионат.com
Газзаев заявил, что Игнашевич вышел на новый уровень в качестве тренера 
«Балтика» при руководстве 43-летнего специалиста досрочно завоевала путевку в РПЛ на следующий сезон.
19.05.2023 23:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Балахнин рассказал, чего он ожидает от московского дерби «Спартак» - ЦСКА
Встреча между командами состоится 21 мая.
19.05.2023 23:25
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Зиньковский считает, что «Спартак» популярнее «Зенита»
По словам игрока, московский клуб является брендом российского футбола.
19.05.2023 23:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Фрайбург» дома обыграл «Вольфсбург» в матче 33-го тура Бундеслиги 
Игра прошла на стадионе «Европа-парк-Штадион» в Фрайбурге.
19.05.2023 23:23
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В ЦСКА отреагировали на информацию о том, что Мойзес подозревается в махинациях со ставками 
Ранее сообщалось, что он якобы намеренно получил желтую карточку в матче за «Интернасьонал» против «Сан-Паулу».
19.05.2023 23:13
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Алдонин поздравил Игнашевича с выходом «Балтики» в РПЛ 
43-летний специалист признался, что счастлив за бывшего одноклубника по ЦСКА и оценил его вклад в достижение команды. 
19.05.2023 22:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Лэмпард объяснил, в чем сила «Манчестер Сити»
По его словам, «горожане» приближаются к уровню величайшей команды.
19.05.2023 22:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Петржела уверен, что Кокорин способен усилить топ-клубы РПЛ 
Чехословацкий специалист считает, что российский форвард мог бы пригодиться «Зениту», ЦСКА или «Динамо».
19.05.2023 22:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Это лучшая команда в мире»: Хави – о победе «Манчестер Сити» в ответном матче с «Реалом»
Встреча завершилась со счетом 4:0.
19.05.2023 22:21
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика