Алдонин поздравил Игнашевича с выходом «Балтики» в РПЛ 

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением по поводу выхода «Балтики» в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон, а также положительно высказался о работе главного тренера клуба Сергея Игнашевича.

«Хочу порадоваться и поздравить Сергея Игнашевича с выходом «Балтики» в РПЛ. Я не понаслышке знаю Первую Лигу: работал и с Сергеем, и в «Роторе». Это сложный чемпионат. Безусловно, это колоссальная, потрясающая работа. Хочется пожелать хороших трансферов и успехов в Премьер-Лиге. Видно, что он хочет играть и выстраивать команду по-своему», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Добавим, что после прошедшего матча 32-го тура Первой лиги, «Алания» сыграла вничью с «Акроном» (0:0) и таким образом потеряла шансы обойти «Балтику» в турнирной таблице чемпионата, которая занимает первое место. Команда Сергея Игнашевича гарантировала себе вторую строку за три тура до конца.