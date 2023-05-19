В ЦСКА отреагировали на информацию о том, что Мойзес подозревается в махинациях со ставками 

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что защитника армейцев Мойзеса подозревают в махинациях со ставками во время выступления за бразильский «Интернасьонал».

«Пока это похоже на какой-то вброс, и тут скорее вопросы стоит задавать в Бразилии, в частности, изданию, это опубликовавшему», - приводит слова Брейдо Sport24.

Ранее появилась информация о том, что бразильцу предложили денежное вознаграждение, если тот заработает желтую карточку во время очной встречи «Интернасьонала» против «Сан-Паулу». Защитник отметился предупреждением после того, как стал спорить с арбитром матча.

Добавим, что в текущем сезоне Мойзес в составе ЦСКА принял участие в 32 матчах, отметился одним забитым мячом и тремя ассистами. В арендном соглашении футболиста с красно-синими присутствует пункт выкупа по завершении нынешнего сезона.