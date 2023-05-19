«Фрайбург» дома обыграл «Вольфсбург» в матче 33-го тура Бундеслиги 

Футболисты «Фрайбурга» на своем поле нанесли поражение «Вольфсбургу» в матче 33-го тура чемпионата Германии.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

За «бразильцев из Брайсгау» забитыми мячами отличились Кристиан Гюнтер (71-я минута) и Нильс Петерсен (75-я минута).

На добавленной третьей минуте ко второму тайму встречи с поля был удален полузащитник хозяев Николас Хефлер.

Таким образом, «Фрайбург» набирает 59 очков и по-прежнему занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 49 очков после 33 проведенных матчей.

27 мая подопечные Кристиана Штрайха сыграют дома свой заключительный матч чемпионата против «Айнтрахта». Зелено-белые в тот же день завершат сезон домашней игрой с «Гертой».

Бундеслига

33-й тур

«Фрайбург» – «Вольфсбург» – 2:0 (0:0)

Голы: Гюнтер, 71. Петерсен, 75

Удаление: Хефлер, 90+3.