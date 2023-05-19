Зиньковский считает, что «Спартак» популярнее «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский сравнил московский клуб с «Зенитом» по уровню популярности.

Футболист красно-белых подчеркнул, что «Спартак» в этом плане опережает клуб из Санкт-Петербурга.

«Тут я не могу ответить ничего другого, кроме как «Спартак». Это большой бренд. «Спартак» – реально мощь», – сказал игрок в интервью порталу Sport24.ru.

Последний матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоялся 7 мая и завершился в пользу питерцев (3:2). Примечательно, что именно в этой встрече команда Сергея Семака оформила чемпионство, ставшее для нее пятым кряду.

Что касается москвичей, то подопечные Гильермо Абаскаля занимают 4-е место в РПЛ, набрав 50 очков.