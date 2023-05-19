Балахнин рассказал, чего он ожидает от московского дерби «Спартак» - ЦСКА

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

«Это будет настоящее дерби, встретятся две команды, которые давно соревнуются между собой. Хочется посмотреть хорошую игру, чтобы она была зрелищной и красивой. Мне нет смысла отдавать симпатии ни одной команде, ни другой», — приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Напомним, что встреча между командам состоится 21 мая в Москве на «Открытие Банк Арене». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.