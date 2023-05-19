Гол Ляказетта помог «Лиону» обыграть «Монако» в матче Лиги 1, Головин был заменен

«Лион» на своем поле принимал «Монако» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «ткачей».
В составе победителей отличились Александр Ляказетт, Максенс Какере и Райан Шерки. Монегаски ответили забитым мячом в исполнении Виссама Бен Йеддера, который реализовал пенальти.
Добавим, что российский хавбек выездной команды Александр Головин был заменен на 71-й минуте. Он не смог отметиться результативными действиями.
Таким образом, команда Лорана Блана с 59 очками осталась на седьмой позиции турнирной таблицы Лиги 1. Подопечные Филиппа Клемана находятся на четвертой строчке, имея в своем активе 65 очков.
В следующем туре «Лион» дома сыграет с «Реймсом», а «Монако» отправится в гости к «Ренну». Оба противостояния состоятся 27 мая.
Чемпионат Франции
36-й тур
«Лион» – «Монако» 3:1 (1:1)
Голы: Ляказетт, 38, Какре, 57, Шерки, 78 – Бен-Йеддер, 2, пенальти.