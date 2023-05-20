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«Куда идут деньги?»: Клопп недоволен своими штрафами за критику судейства

Немец известен своей вспыльчивостью.
20 мая 2023 07:37
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал очередной штраф, выписанный ему за критику судейства в АПЛ.

«Ожидал наказания с учетом того, что мы знали и могли слышать по разговорам. Как и всегда, я бы хотел узнать, куда идут деньги со штрафов. Если они идут на хорошее дело, то я счастлив их заплатить. Если нет и Футбольная ассоциация Англии оставляет их у себя, то нам снова нужно поговорить, и тогда я думаю об этом немного жестче.

Более того, люди вокруг меня вели себя в негативном ключе. Они думали, что наказание может быть больше», - приводит слова специалиста Sky Sports.

Напомним, в конце матча с лондонским «Тоттенхэмом» Клопп позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес главного арбитра встречи и его ассистента, за что получил желтую карточку и был оштрафован на 75 тысяч евро.

Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу «красных».

Согласно регламента АПЛ, немец будет вынужден пропустить встречу с «Астон Виллой», поскольку вышеуказанное нарушение является у него повторным, и за него полагается дисквалификация.

источник: Sky Sports
«Куда идут деньги?»: Клопп недоволен своими штрафами за критику судейства
Немец известен своей вспыльчивостью.
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