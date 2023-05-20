Экс-глава ОКР Жуков назвал матч с ЦСКА последней надеждой «Спартака» на серебро

Бывший президент ОКР Александр Жуков поделился своими ожиданиями от предстоящего столичного дерби между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.

«У «Спартака» последняя надежда на «серебро», будут биться! Весной не очень себя показывают, но я надеюсь, что в принципиальном матче выйдут в другом настроении. Трудно сказать, с чем связан спад. Возможно, с травмами и чехардой в составе. Мы, болельщики «Спартака», верим в победу нашей команды над ЦСКА», - приводит слова Жукова Metaratings.

Также он добавил, что в случае непопадания в тройку призеров сезон для красно-белых можно будет считать провальным.

Напомним, после 27 туров «Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям «Ростову», у которого такое же количество очков.

ЦСКА с 54 очками идет вторым.