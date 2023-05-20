В Италии предложили отобрать у «Ювентуса» стадион за финансовые нарушения

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти прокомментировал санкции в отношении туринского «Ювентуса» за финансовые нарушения клуба.

«С чисто экономической точки зрения, если «Ювентус» сдал ложный отчет, почему я должен снимать с них очки? Если бы я рассуждал так же, как налоговая или полиция, я бы конфисковал их стадион. Я бы нанес им экономический ущерб. Всю систему спортивного правосудия нужно немного переосмыслить, иначе получится бардак», - приводит слова чиновника Football Italia.

Кроме того, он призвал пересмотреть существующую систему спортивного правосудия, поскольку, по его мнению, нынешняя уже безнадежно устарела.

Напомним, ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков за финансовые махинации, связанные с переходом Криштиану Роналду в 2018 году из мадридского «Реала». Кроме того, правоохранительные органы заинтересовала информация о том, что в пандемию, после отказа ряда игроков от части своей зарплаты руководство клуба заключило с ними отдельные тайные договоры, по которым футболисты продолжили получать деньги.

Позже очки были возвращены команде до официального окончания расследования с учетом всех обстоятельств.

Накануне клубу были инкриминированы новые нарушения в финансовой сфере.

После 35 туров «Ювентус» с 69 очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А.