Верратти планирует покинуть «Пари Сен-Жермен» из-за обиды на фанатов

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти планирует покинуть действующих чемпионов Франции и ищет варианты продолжения карьеры, сообщает RMC Sport.

По данным источника, игрок был обижен на фанатов «ПСЖ», которые на своих акциях выступили против некоторых игроков, в частности Лионеля Месси, Неймара, и в том числе и Веррати.

«Марко больше не счастлив в «ПСЖ». Обиды от болельщиков стали большим ударом для него», — цитируют журналисты источник из близкого окружения игрока.

Ранее сообщалось, что ради привлечения Месси в свой состав саудовский клуб «Аль-Хиляль» планирует сделать предложение о переходе для Веррати. Действующий контракт полузащитника с «ПСЖ» рассчитан до середины 2026 года.