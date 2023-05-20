ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Верратти планирует покинуть «Пари Сен-Жермен» из-за обиды на фанатов

Футболист также ищет варианты продолжения карьеры из-за неудачного сезона в составе действующих чемпионов Франции.
20 мая 2023 09:01
автор: Александр Евграфов

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти планирует покинуть действующих чемпионов Франции и ищет варианты продолжения карьеры, сообщает RMC Sport.

По данным источника, игрок был обижен на фанатов «ПСЖ», которые на своих акциях выступили против некоторых игроков, в частности Лионеля Месси, Неймара, и в том числе и Веррати.

«Марко больше не счастлив в «ПСЖ». Обиды от болельщиков стали большим ударом для него», — цитируют журналисты источник из близкого окружения игрока.

Ранее сообщалось, что ради привлечения Месси в свой состав саудовский клуб «Аль-Хиляль» планирует сделать предложение о переходе для Веррати. Действующий контракт полузащитника с «ПСЖ» рассчитан до середины 2026 года.

источник: RMC Sport
Бывший президент «Локомотива» Смородская считает, что карьера Кокорина идет на спад
Нападающий «Арис» стал лучшим игроком чемпионата Кипра.
20.05.2023 09:25
Футбол
автор: Александр Евграфов
В «Спартаке» раскрыли причину, почему команда готовится к матчу с ЦСКА на старой базе в Тарасовке
Команде предстоит ключевой поединок в борьбе за медали.
20.05.2023 09:19
Футбол
автор: Александр Шульгин
Верратти планирует покинуть «Пари Сен-Жермен» из-за обиды на фанатов
Футболист также ищет варианты продолжения карьеры из-за неудачного сезона в составе действующих чемпионов Франции.
20.05.2023 09:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
В Италии предложили отобрать у «Ювентуса» стадион за финансовые нарушения
В Италии предложили отобрать у «Ювентуса» стадион за финансовые нарушения
В отношении клуба уже дважды по ходу сезона применялись различные санкции.
20.05.2023 08:29
Футбол
автор: Александр Шульгин
Экс-глава ОКР Жуков назвал матч с ЦСКА последней надеждой «Спартака» на серебро
Экс-глава ОКР Жуков назвал матч с ЦСКА последней надеждой «Спартака» на серебро
В воскресенье РПЛ ждет самое жаркое столичное дерби.
20.05.2023 08:12
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Куда идут деньги?»: Клопп недоволен своими штрафами за критику судейства
«Куда идут деньги?»: Клопп недоволен своими штрафами за критику судейства
Немец известен своей вспыльчивостью.
20.05.2023 07:37
Футбол
автор: Александр Шульгин
Гол Ляказетта помог «Лиону» обыграть «Монако» в матче Лиги 1, Головин был заменен
Встреча прошла на домашнем стадионе «ткачей».
19.05.2023 23:48
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Газзаев заявил, что Игнашевич вышел на новый уровень в качестве тренера 
«Балтика» при руководстве 43-летнего специалиста досрочно завоевала путевку в РПЛ на следующий сезон.
19.05.2023 23:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Балахнин рассказал, чего он ожидает от московского дерби «Спартак» - ЦСКА
Встреча между командами состоится 21 мая.
19.05.2023 23:25
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика