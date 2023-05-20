В «Спартаке» раскрыли причину, почему команда готовится к матчу с ЦСКА на старой базе в Тарасовке

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему команда уехала готовиться к матчу 28-го тура РПЛ против ЦСКА на свою старую базу в Тарасовку.

«Почему «Спартак» готовится к матчу с ЦСКА в Тарасовке? Не на фарт ли? А почему нет? Ближе к лету мы традиционно проводим часть тренировок в Тарасовке. Хорошая погода, отличное состояние тренировочных полей, все условия для спокойной подготовки. Летом планируем провести здесь сбор», - приводит слова Зеленова Metaratings.

Напомним, после 27 туров «Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям «Ростову», у которого такое же количество очков.

ЦСКА с 54 очками идет вторым.