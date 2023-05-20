Бывший президент «Локомотива» Смородская считает, что карьера Кокорина идет на спад

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что карьера российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина идет на спад, несмотря на успехи в чемпионатах других стран.

«Я очень рада, поздравляю Александра. Но его карьера идёт на спад, и никакие награды ничего не изменят», - цитирует Смородскую Metaratings.

Нападающий Александр Кокорин выступает за «Арис» с лета 2022 года, когда он перешел в кипрский клуб на правах аренды. Россиянин провел 25 матчей в чемпионате Кипра, забил 13 голов и сделал 6 голевых передач. «Арис» ведет борьбу за чемпионство. Кокорин был удостоен приза лучшему игроку чемпионата.

Ранее Кокорин выступал за московское «Динамо», «Спартак», «Анжи» и «Зенит», затем перешел в итальянскую «Фиорентину», в состав которой он вернется после окончания сезона на Кипре.