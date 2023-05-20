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Спаллетти придется выплатить штраф за разрыв контракта с «Наполи»

Соглашение тренера действует до июня 2024 года.
20 мая 2023 09:44
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти задумался об уходе из команды.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, у специалиста испортились отношения с президентом Аурелио де Лаурентисом. По данным источника, за досрочный разрыв контракта наставнику придется выплатить штраф в размере 8 млн евро.

Напомним, Спаллетти, известный в России по работе с «Зенитом», возглавил неаполитанцев в июле 2021 года. Он привел «Наполи» к чемпионству впервые с 1990 года.

К слову, контракт итальянца действует до 30 июня 2024 года.

источник: «Советский спорт»
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