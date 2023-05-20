Спаллетти придется выплатить штраф за разрыв контракта с «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти задумался об уходе из команды.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, у специалиста испортились отношения с президентом Аурелио де Лаурентисом. По данным источника, за досрочный разрыв контракта наставнику придется выплатить штраф в размере 8 млн евро.

Напомним, Спаллетти, известный в России по работе с «Зенитом», возглавил неаполитанцев в июле 2021 года. Он привел «Наполи» к чемпионству впервые с 1990 года.

К слову, контракт итальянца действует до 30 июня 2024 года.