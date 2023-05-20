Кварацхелия может пропустить матч с «Интером»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может пропустить матч 36-го тура чемпионата Италии против «Интера», сообщает Pazzi di Fanta.

По данным источника, Кварацхелия получил травму на тренировке перед матчем и вынужден был готовиться по индивидуальной программе, отдельно от общей группы. Отмечается, что тренерский штаб чемпионов Италии примет решение об участии грузинского футболиста непосредственно перед матчем.

В нынешнем сезоне Кварацхелия в 40 матчах за «Наполи» во всех турнирах стал автором 14 голов и 17 результативных передач.

«Наполи» досрочно завоевал чемпионский титул, оформив третье чемпионство в своей истории и первое за 33 года.