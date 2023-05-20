Черчесов считает, что «Интер» способен обыграть «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов не согласен с мнением, что «Манчестер Сити» с большой долей вероятности обыграет «Интер» в финале Лиги чемпионов.

По словам специалиста, в подобной игре может случиться все, что угодно. Кроме того, наставник подчеркнул, что важную роль сыграет функциональная готовность команды. Он не исключил, что итальянцы подойдут к матчу лучше.

«В-третьих, «Интер» – это же не любители. Клуб с богатой историей, с тренером, который всю жизнь в футболе, и с серьезными исполнителями с опытом и регалиями – Джеко, Лукаку, Мхитарян, Брозович, Лаутаро Мартинес. А итальянцы черно-синих? Барелла считался одним из основных в сборной, которая в 2021-м взяла золото Евро. Входил тогда в состав и Бастони. Димарко сейчас один из лучших крайних защитников серии А. При этом еще есть топ-голкипер Онана. Так почему у таких ребят не может появиться шансов на победу?» – добавил Черчесов в интервью «СЭ».

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 10 июня и пройдут в Стамбуле.