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Главный тренер «Ариса» хотел бы оставить Кокорина в составе команды

Срок аренды россиянина заканчивается в конце сезона.
20 мая 2023 10:20
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что хотел бы оставить российского нападающего Александра Кокорина в составе клуба.

«Я не хочу каждый день комментировать возможное возвращение Саши в «Фиорентину». Руководство занимается этим вопросом. Я сильно хочу, чтобы Саша остался. Ему у нас очень нравится команда, как мы играем, как мы к нему относимся. Чувствует уважение и поддержку. Поэтому я думаю, в конце должно быть всё хорошо», — цитируют Шпилевского «Известия».

Кокорин признан лучшим игроком чемпионата Кипра. В текущем сезоне россиянин провел 27 матчей за «Арис», в которых забил 13 голов.

«Арис» лидирует в чемпионате Кипра, набрав 71 очко.

источник: «Известия»
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