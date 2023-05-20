«Челси» намерен подписать Андре Онану по инициативе Почеттино

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино близок к назначению в «Челси» и уже начал формировать состав на следующий сезон.

Как пишет Inter Live, будущий наставник попросил «синих» приобрести нового вратаря. Он считает, что место голкипера должен занять Андре Онана, выступающий за «Интер».

По данным источника, боссы «синих» уже приступили к работе по трансферу. Отмечается, что лондонцы готовы включить в сделку полузащитника Матео Ковачича, который уже выступал за итальянский клуб.

Напомним, 27-летний Онана играет за «нерадзурри» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он помог команде дойти в финала Лиги чемпионов, оформив 8 «сухарей» в 12 матчах.