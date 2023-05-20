ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Челси» намерен подписать Андре Онану по инициативе Почеттино

В сделку могут включить полузащитника Матео Ковачича.
20 мая 2023 11:00

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино близок к назначению в «Челси» и уже начал формировать состав на следующий сезон.

Как пишет Inter Live, будущий наставник попросил «синих» приобрести нового вратаря. Он считает, что место голкипера должен занять Андре Онана, выступающий за «Интер».

По данным источника, боссы «синих» уже приступили к работе по трансферу. Отмечается, что лондонцы готовы включить в сделку полузащитника Матео Ковачича, который уже выступал за итальянский клуб.

Напомним, 27-летний Онана играет за «нерадзурри» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он помог команде дойти в финала Лиги чемпионов, оформив 8 «сухарей» в 12 матчах.

Российская премьер-лига назвала 33 претендентов на награду «Игрок сезона»
Начался второй этап голосования, в котором принимают участие болельщики.
20.05.2023 11:45
Футбол
автор: Александр Евграфов
Стали известны номинанты на награды лучшим игрокам Российской премьер-лиги
В числе претендентов – 37 футболистов и 5 тренеров.
20.05.2023 11:35
Футбол
автор: Александр Евграфов
Промес – про Абаскаля: Давно не видел такого тренера в «Спартаке»
Промес – про Абаскаля: Давно не видел такого тренера в «Спартаке»
По словам нападающего, испанца ждет большое будущее.
20.05.2023 11:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«СКА-Хабаровск» победил «Волгарь» в матче 32-го тура Первой лиги
Астраханский клуб проиграл третью встречу подряд.
20.05.2023 11:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Челси» намерен подписать Андре Онану по инициативе Почеттино
В сделку могут включить полузащитника Матео Ковачича.
20.05.2023 11:00
Футбол
«Это только начало»: Капелло – об успехах Игнашевича в тренерской карьере
«Это только начало»: Капелло – об успехах Игнашевича в тренерской карьере
Молодой специалист помог «Балтике» вернуться в высший дивизион впервые за 25 лет.
20.05.2023 10:31
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Главный тренер «Ариса» хотел бы оставить Кокорина в составе команды
Срок аренды россиянина заканчивается в конце сезона.
20.05.2023 10:20
Футбол
автор: Александр Евграфов
Черчесов считает, что «Интер» способен обыграть «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов
Матч состоится 10 июня.
20.05.2023 10:03
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Кварацхелия может пропустить матч с «Интером»
Игрок «Наполи» даже тренировался отдельно от общей группы.
20.05.2023 10:03
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика