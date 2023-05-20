«СКА-Хабаровск» победил «Волгарь» в матче 32-го тура Первой лиги

Футболисты «СКА-Хабаровска» победили астраханский «Волгарь» в матче 32-го тура Первой лиги. Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Шарль (59-я минута) и Артем Симонян (72).

Хабаровская команда набрала 41 очко и поднялась на 10-е место в турнирной таблице, «Волгарь» потерпел третье подряд поражение и с 44 очками занимает седьмое место.

В розыгрыше Первой лиги осталось сыграть два тура. В 33-м туре 27 мая «СКА-Хабаровск» в Ярославле сыграет с «Шинником», а «Волгарь» примет «Краснодар-2», досрочно вылетевший во Вторую лигу.