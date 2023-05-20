Промес – про Абаскаля: Давно не видел такого тренера в «Спартаке»

Форвард «Спартака» Квинси Промес оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

По словам нападающего, молодой испанец является сильным тренером и обязательно добьется успехов. Игрок не исключил, что под его руководством команда может выиграть трофеи уже в следующем сезоне.

«Я могу искренне сказать, что давно не видел в нашем клубе тренера такого высокого уровня. Не воспринимайте это как пустую похвалу. Я знаю, о чем говорю. Как человек, который видел все изнутри. Построение работы, общение с игроками, идеи – все это у Абаскаля на высоте. Он знает, когда быть серьезным, а когда надо разрядить обстановку и устроить какой-нибудь нестандартный тимбилдинг», – добавил Промес в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, 34-летний Абаскаль возглавил команду в июне 2022 года. Долгое время красно-белые занимали второе место в РПЛ, однако, в весенней части сезона сыграли несколько неудачных матчей и опустились на 4-ю строчку.