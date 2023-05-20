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Промес – про Абаскаля: Давно не видел такого тренера в «Спартаке»

По словам нападающего, испанца ждет большое будущее.
Промес – про Абаскаля: Давно не видел такого тренера в «Спартаке»
20 мая 2023 11:30
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Форвард «Спартака» Квинси Промес оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

По словам нападающего, молодой испанец является сильным тренером и обязательно добьется успехов. Игрок не исключил, что под его руководством команда может выиграть трофеи уже в следующем сезоне.

«Я могу искренне сказать, что давно не видел в нашем клубе тренера такого высокого уровня. Не воспринимайте это как пустую похвалу. Я знаю, о чем говорю. Как человек, который видел все изнутри. Построение работы, общение с игроками, идеи – все это у Абаскаля на высоте. Он знает, когда быть серьезным, а когда надо разрядить обстановку и устроить какой-нибудь нестандартный тимбилдинг», – добавил Промес в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, 34-летний Абаскаль возглавил команду в июне 2022 года. Долгое время красно-белые занимали второе место в РПЛ, однако, в весенней части сезона сыграли несколько неудачных матчей и опустились на 4-ю строчку.

источник: ФК «Спартак»
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