Стали известны номинанты на награды лучшим игрокам Российской премьер-лиги

Российская премьер-лига объявила номинантов на награды лучшим игрокам по итогам завершающегося сезона, сообщается на официальном сайте турнира.

На звание лучшего вратаря сезона претендуют Игорь Акинфеев из ЦСКА, Илья Лантратов, перешедший по ходу сезона из «Химок» в «Локомотив», Матвей Сафонов из «Краснодара», Илья Помазун из «Урала» и Гиорги Шелия из «Ахмата».

Номинантами на приз лучшему защитнику стали Мойзес, Игорь Дивеев, Виллиан Роша (все – ЦСКА), Дуглас Сантос, Родригао (оба – «Зенит»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Георгий Джикия, Даниил Денисов (оба – «Спартак»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Гленн Бейл («Крылья Советов»), Мирослав Богосавац («Ахмат»).

В числе претендентов на приз лучшему полузащитнику Вендел, Вильмар Барриос, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Руслан Литвинов, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Артём Карпукас, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Лукас Вера («Оренбург»), Данил Глебов («Ростов»), Кристиан Нобоа («Сочи»).

На звание лучшего нападающего претендуют Малком, Клаудиньо, Иван Сергеев (все – «Зенит»), Квинси Промес, Александр Соболев (оба – «Спартак»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Артём Дзюба («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»), Константин Тюкавин («Динамо»), Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Писарский («Оренбург»/«Крылья Советов»).

Звание лучшего тренера сезона оспорят Валерий Карпин («Ростов»), Владимир Федотов (ЦСКА), Марцел Личка («Оренбург»), Сергей Семак («Зенит»), Сергей Ташуев («Ахмат»)

Валерий Карпин и Владимир Федотов напрямую вышли во второй этап, так как дважды становились Winline тренерами месяца по ходу нынешнего сезона. Марцел Личка, Сергей Семак и Сергей Ташуев прошли в следующую стадию по итогам первого голосования, в котором участвовали журналисты.

Второй этап голосования стартует 20 мая и продлится неделю, в нем примут участие болельщики. 27 мая к отбору подключатся главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты, который и определят победителей. Имена лучших игроков Российской премьер-лиги назовут 4 июня.