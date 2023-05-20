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Российская премьер-лига назвала 33 претендентов на награду «Игрок сезона»

Начался второй этап голосования, в котором принимают участие болельщики.
20 мая 2023 11:45
автор: Александр Евграфов

Российская премьер-лига назвала участников второго этапа голосования по наградам премии «Winline Герои РПЛ». После голосования журналистов список из 100 игроков сократился до 33.

Футболисты, которые во время сезона становились игроками месяца, напрямую пробились во второй этап – это Даниил Уткин и Данил Глебов (оба «Ростов), Квинси Промес, Александр Соболев (оба «Спартак), Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов»), Артём Дзюба («Локомотив») и Иван Обляков (ЦСКА).

Помимо них на звание «Игрок сезона» претендуют: Малком, Клаудиньо, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Вендел (все – «Зенит»), Дмитрий Баринов, Артём Карпукас (все – «Локомотив»), Сергей Пиняев, Максим Глушенков (оба – «Крылья Советов» / «Локомотив»), Илья Лантратов («Химки» / «Локомотив»), Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Антон Зиньковский (все – «Спартак»), Николай Комличенко, Максим Осипенко (все – «Ростов»), Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Матвей Сафонов (все – «Краснодар»), Фёдор Чалов, Игорь Акинфеев (все – ЦСКА), Лукас Вера, Брайан Мансилья (оба – «Оренбург»), Арсен Захарян, Константин Тюкавин (оба – «Динамо»), Кристиан Нобоа («Сочи»).

Второй этап голосования, в котором принимают участие болельщики, завершится 27 мая. По его итогам лига сформирует списки финалистов, которые будут бороться за награды на третьем этапе голосования. Победителей выберут главные тренеры и капитаны команд Мир РПЛ, легенды лиги и эксперты телеканала «Матч Премьер». При равенстве будут учтены результаты голосований среди болельщиков.

источник:
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