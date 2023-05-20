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Российская премьер-лига назвала претендентов на звание «Лучшего тренера сезона»

В числе соискателей пять претендентов.
20 мая 2023 12:09
автор: Александр Евграфов

Российская премьер-лига назвала участников второго этапа голосования по наградам премии «Winline Герои РПЛ», одной из номинаций которых является звание «Лучшего тренера» завершающегося сезона.

За победу в этой номинации поборются главный тренер «Зенита» Сергей Семак, приведший команду к золотым наградам первенства, Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов», Владимир Федотов из ЦСКА, Марцел Личка из «Оренбурга» и Сергей Ташуев, тренирующий «Ахмат».

Валерий Карпин и Владимир Федотов напрямую вышли во второй этап, так как дважды становились Winline тренерами месяца по ходу нынешнего сезона. Марцел Личка, Сергей Семак и Сергей Ташуев прошли в следующую стадию по итогам первого голосования, в котором участвовали журналисты.

Второй этап голосования, в котором принимают участие болельщики, завершится 27 мая. По его итогам лига сформирует списки финалистов, которые будут бороться за награды на третьем этапе голосования. Победителей выберут главные тренеры и капитаны команд Мир РПЛ, легенды лиги и эксперты телеканала «Матч Премьер».

Имя лучшего тренера назовут 4 июня.

источник:
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