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Ловчев назвал фаворита в матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА

Дерби состоится 21 мая.
20 мая 2023 12:33
автор: Артур Гичунцев

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался перед матчем «Спартака» и ЦСКА в 28-м туре чемпионата России.

«Если брать в расчет соотношение сил, то на бумаге сильнее, конечно же, ЦСКА. Так было и перед матчем с «Зенитом»: все тоже были уверены в его превосходстве. Но на деле «Спартак» показал достойную игру и не смотрелся хуже, забил два мяча и даже в меньшинстве играл очень хорошо. Да, проиграли, но на результат повлияли судейские ошибки, которых, я надеюсь, в московском дерби не будет. Поэтому в дерби нет ярко выраженного фаворита, будет равная игра», – заявил Ловчев для RT.

Московское дерби состоится 21 мая и пройдет на домашней арене «Спартака».

В нынешнем сезоне РПЛ армейцы занимают 2-е место, набрав 54 очка. У красно-белых – 50 очков и 4-я позиция.

источник: «RT на русском»
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