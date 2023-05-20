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Бывший защитник «Зенита» принес победу своей команде в последнем матче в карьере

Футболист помог «Дженоа» вернуться в Серию А.
20 мая 2023 12:33
автор: Александр Евграфов

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, играющий за «Дженоа», объявил о завершении карьеры, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

В заключительном туре Серии В «Дженоа» играла с «Бари». Кришито вышел на замену на 93-й минуте, чтобы попрощаться с фанатами. К этому времени счет в матче был 3:3. На 95-й минуте Кришито забил победный гол с пенальти.

«Дженоа» занял второе место и вышел в Серию А.

Кришито играл за «Зенит» с 2011 по 2018 год, дважды становясь чемпионом России, выигрывав Кубок и два Суперкубка России.

В течение карьеры Кришито также играл за «Ювентус» и «Торонто», откуда в 2023 году вернулся в «Дженоа», воспитанником которого является.

источник: ФК «Дженоа»
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