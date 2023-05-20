Дзюба пропустит матч с «Факелом», Изидор и Глушенков выйдут в стартовом составе

Артем Дзюба пропустит матч 28-го тура Российской премьер-лиги с «Факелом». Стали известны стартовые составы команды.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Кузьмичёв, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Жемалетдинов, Глушенков, Камано, Изидор.

«Факел»: Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Альшин, Акбашев, Якимов, Мендель, Брахими, Аппаев, Гонгадзе.

В первом круге «Факел» в Воронеже обыграл «Локомотив» со счетом 2:0. В составе воронежцев отличились Евгений Морозов и Ираклий Квеквескири.

«Локомотив» набрал 36 очков и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, у «Факела» 27 очков и 12-е место в чемпионате.

Матч на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве начнется в 14:00.