Бывший тренер сборной России Александр Бородюк заявил, что не собирается завершать тренерскую карьеру.

«Ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру! Я еще молодой! Скоро увидите меня на тренерской скамейке. Варианты, думаю, будут», - приводит слова Александра Бородюка «Спорт-Экспресс».

Последним местом работы Бородюка стало московское «Торпедо», которое он покинул в августе прошлого года.

В послужном списке Бородюка работа в таких командах, как «Хорне», «Кайрат» и сборная Казахстана. В сборной России он занимал роль старшего тренера команды с 2002 по 2012 годы.