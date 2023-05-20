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Корнеев: выход Дуарте — сомнительный выбор Абаскаля на дерби с ЦСКА

Матч состоится 21 мая.
20 мая 2023 13:22
автор: Александр Кожевников

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнее высказался о возможном составе «Спартака» на дерби с ЦСКА.

«Надеюсь, Абаскаль сыграет в два центральных, это лучше подходит под атакующую модель «Спартака». Но если тренер захочет выставить с первых минут Дуарте, то возможен вариант и с тремя центральными.

Опасно ли выставлять Дуарте против «армейцев»? Ну... Это сомнительный выбор с учетом того, сколько ошибок парагваец совершил в последнее время. Но тут тренеру виднее», - приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги состоится 21 мая. Начало встречи намечено на 16:30 по московскому времени.

источник: «Спорт-Экспресс»
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