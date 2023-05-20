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Промес – о матче с ЦСКА: это последняя возможность спасти сезон

Встреча состоится 21 мая.
Промес – о матче с ЦСКА: это последняя возможность спасти сезон
20 мая 2023 13:27
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автор фото: РИА Новости

Форвард «Спартака» Квинси Промес дал комментарий клубной пресс-службе перед матчем с ЦСКА в 28-м туре РПЛ.

В частности, он заявил, что команда должна приложить все усилия для победы, так как это последняя возможность добиться хорошего результата в текущей кампании.

«Нам просто необходимо набирать очки. Это, по сути, последняя возможность спасти сезон. Мы опустились в таблице на четвёртое место, но возможность исправить положение ещё есть. Нужно этим пользоваться. К тому же играем дома.

Наши результаты в последнее время действительно не радовали. Но играли-то мы хорошо, часто лучше соперников! Самое время доказать, что мы достойны большего. Суперфиналом это не назовёшь, ведь борьба здесь идёт не за первое место. Но в плане шансов на серебро это будет ключевая битва», – заявил нападающий

Напомним, московское дерби состоится 21 мая и пройдет на домашней арене «Спартака».

В нынешнем сезоне РПЛ армейцы занимают 2-е место, набрав 54 очка. У красно-белых – 50 очков и 4-я позиция.

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