Вардан Минасян считает, что Сперцян давно перерос уровень РПЛ

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян высказался о шансах Эдуарда Сперцяна заиграть в одном из европейских чемпионатов.

«Сперцян — очень талантливый футболист, у него есть огромный потенциал. Думаю, что он даже способен приблизиться к уровню Генриха Мхитаряна, а может, и превзойти его. Но для того, чтобы это случилось, ему нужно перейти в чемпионат более высокого уровня. Сперцян давно перерос уровень РПЛ. Мне кажется, ему лучше начать с испанского чемпионата, пусть это станет хорошим трамплином. Ему там будет комфортно, но все будет зависеть от него самого. Нужно двигаться шаг за шагом», - приводит слова Минасяна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 36 встречах в составе «Краснодара» во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и отдав 11 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро.