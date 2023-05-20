Агент Барбоза: к Абаскалю есть интерес из Испании

Известный футбольный агент Пауло Барбоза высказался о возможном уходе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в один из европейских клубов.

«Знаю, что к Абаскалю есть интерес из Испании. За ним пристально следят, смотрят, как он работает. Вполне возможно, что летом будут конкретные переговоры. Испания — его родина, он легко может найти там команду», - приводит слова Барбозы «Спорт-Экспресс».

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. Действующий контракт испанского специалиста с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года.