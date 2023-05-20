Главный тренер «Локомотива» объяснил отсутствие Дзюбы в матче с «Факелом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал отсутствие нападающего Артема Дзюбы в заявке команды на матч 28-го тура Российской премьер-лиги с воронежским «Факелом».

«К сожалению, немножко не хватило времени, чтобы полноценно Артёма ввести в полную готовность к матчу. Очень рассчитываем, что к следующему туру он будет готовиться полноценно», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Дзюба пропускает второй матч подряд. Ранее 34-летний нападающий железнодорожников не сыграл с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее футболист обратившись к болельщикам, попросил их не беспокоиться за здоровье.

В 29-м туре чемпионата 28 мая «Локомотив» сыграет с «Динамо».