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Главный тренер «Локомотива» объяснил отсутствие Дзюбы в матче с «Факелом»

Дзюба пропускает второй матч подряд.
20 мая 2023 14:12
автор: Александр Евграфов

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал отсутствие нападающего Артема Дзюбы в заявке команды на матч 28-го тура Российской премьер-лиги с воронежским «Факелом».

«К сожалению, немножко не хватило времени, чтобы полноценно Артёма ввести в полную готовность к матчу. Очень рассчитываем, что к следующему туру он будет готовиться полноценно», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Дзюба пропускает второй матч подряд. Ранее 34-летний нападающий железнодорожников не сыграл с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее футболист обратившись к болельщикам, попросил их не беспокоиться за здоровье.

В 29-м туре чемпионата 28 мая «Локомотив» сыграет с «Динамо».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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