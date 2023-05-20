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Губерниев назвал лучшего тренера в РПЛ

В топ-3 журналист также включил Валерия Карпина.
Губерниев назвал лучшего тренера в РПЛ
20 мая 2023 14:19
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автор фото: РИА Новости

Наставник «Зенита» Сергей Семак является лучшим тренером в чемпионате России. Такое мнение выразил спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

На вторую позицию известный комментатор поставил Валерия Карпина, отметив, что именно наставник «Ростова» является главным конкурентом Семака.

«Третье место в моем хит-параде вакантно. Посмотрим, как завершится чемпионат, но вряд ли это место займет Абаскаль», – добавил Губерниев, чьи слова приводит Metaratings.ru.

Напомним, Семак помог «Зениту» досрочно выиграть РПЛ. Таким образом, питерцы выиграли этот трофей в пятый раз кряду.

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