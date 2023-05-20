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Промес рассказал о неприязни к Малкому

Форвард «Спартака» проигрывает бразильцу в гонке лучших бомбардиров РПЛ.
Промес рассказал о неприязни к Малкому
20 мая 2023 14:46
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поведал о своем отношении к форварду «Зенита» Малкому.

Отметим, что последний с большим преимуществом опережает Промеса в гонке лучших бомбардиров РПЛ: на счету бразильца 23 гола, у голландца – 18.

«Огорчило ли меня, что Малком ушёл в отрыв от меня в гонке бомбардиров? Нет, потому что все логично. Он играет за команду, которая идет на первом месте. И хотя мне Малком не по душе, я должен признать, что он чемпион и классный бомбардир. Но только в этом сезоне. Верю, что в будущем титул достанется «Спартаку». А мне будет уместно стать самым результативным игроком», – заявил Промес клубной пресс-службе.

источник: ФК «Спартак»
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