Промес рассказал о неприязни к Малкому

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поведал о своем отношении к форварду «Зенита» Малкому.

Отметим, что последний с большим преимуществом опережает Промеса в гонке лучших бомбардиров РПЛ: на счету бразильца 23 гола, у голландца – 18.

«Огорчило ли меня, что Малком ушёл в отрыв от меня в гонке бомбардиров? Нет, потому что все логично. Он играет за команду, которая идет на первом месте. И хотя мне Малком не по душе, я должен признать, что он чемпион и классный бомбардир. Но только в этом сезоне. Верю, что в будущем титул достанется «Спартаку». А мне будет уместно стать самым результативным игроком», – заявил Промес клубной пресс-службе.