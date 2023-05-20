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«Локомотив» и «Факел» не забили голов в первом тайме матча 28-го тура РПЛ

Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
20 мая 2023 14:50
автор: Александр Евграфов

Московский «Локомотив» и воронежский «Факел» не открыли счет в первой половине матча 28-го тура Российской премьер-лиги.

За первую половину игры «Факел» нанес семь ударов по воротам, один из них в створ, хозяева поля четырежды били по воротам, но в створ ворот не попадали. На 26-й минуте желтую карточку получил игрок «Локомотива» Дмитрий Баринов.

В матче 28-го тура в Москве встречаются «Локомотив» и «Факел». «Локомотив» набрал 36 очков и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, у «Факела» 27 очков и 12-е место в чемпионате.

источник: «Советский спорт»
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